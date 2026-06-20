АТОР: повышение стоимости виз в Японию не затронет россиян

Повышение стоимости виз в Японию для иностранных граждан не коснется россиян. Об этом 20 июня сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 1 июля 2026 года однократная виза подорожает с 3 000 до 15 000 иен (около 90 долларов), а многократная — с 6 000 до 30 000 иен. В Японии отметили, что пересмотр тарифов, не менявшихся с 1978 года, связан с инфляцией и ослаблением национальной валюты, что приводит сборы в соответствие с практикой других стран G7.

«Визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается. Никаких изменений в этой части японские власти не анонсировали. По крайней мере, пока», — говорится в сообщении.

Согласно информации Японской национальной организации по туризму (JNTO), в мае 2025 года Японию посетили 24,6 тысячи российских туристов — на 28,4 процента больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель для мая. За первые пять месяцев этого года турпоток из России достиг 91,6 тысячи человек, увеличившись на 27 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.

Как писала «Парламентская газета», в 2025 году Японию, или Ниппон — буквально «место, где восходит солнце», как называли эту страну в древности — посетило более 200 тысяч российских туристов. Согласно представленному АТОР в ноябре прошлого году прогнозу, в 2026 году Японию могут посетить около полумиллиона российских путешественников.