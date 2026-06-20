В астраханском водоеме впервые обнаружена медуза родом с Амазонки

В Астрахани, в акватории Набережной Приволжского затона, местные жители нашли медузу. Это первый случай такой находки в регионе, сообщили в Астраханском государственном заповеднике.

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Отмечается, что астраханец, катаясь на катамаране, в толще воды заметил медуз. Затем он отловил несколько экземпляров и обратился за помощью к ученым. Живой материал попал к научному сотруднику заповедника, гидробиологу Марии Бирюковой, которая пришла к выводу, что в Астрахани поселилась гидромедуза Craspedocusta sowerbii (Краспедокуста сауэрби).

Это пресноводный тропический вид медуз, родиной которых являются воды реки Амазонки. Взрослые половозрелые особи достигают 2,5 сантиметра в диаметре. В воде они появляются при прогреве до 23 градусов.

На территории России эти медузы встречаются в ряде регионов. В 2023 году их впервые заметили в створе Волго-Донского канала, а теперь они добрались и до Астрахани. Особи этого вида чрезвычайно живучи: в замершем виде способны жить 40 лет, а затем снова восполнять популяцию.

"Осушение и вымерзание водоема - единственная мера борьбы с ними. Краспедокуста является хищником и активно питается зоопланктоном, выедая кормовые объекты для рыб в замкнутых акваториях до 20 процентов от общего количества планктона. Этот вид водных беспозвоночных относится к 100 самым опасным вселенцам, как и красноухая черепаха", - отмечает Мария Бирюкова.

Впереди у ученых - оценка состояния популяции гидромедузы в городских водоемах с прогнозом ее расселения по дельте Волги. Образцы медуз переданы в Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук для проведения генетического анализа, чтобы проследить путь их попадания в регион.