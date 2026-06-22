Аэропорт Геленджика ограничил прием и выпуск самолетов

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба воздушного ведомства в своем Telegram-канале. В Росавиации объяснили ограничения необходимостью обеспечения безопасности полетов.

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До этого в аэропорту Сочи тоже ограничивали прием и выпуск воздушных судов. О введении таких мер Росавиация сообщила в 20:28 мск. Информация о возобновлении работы авиагавани появилась в 01:37 20 июня.

Кроме того, во время ограничений в пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что в связи со скачком напряжения возникли перебои с электричеством и автоматически сработала пожарная система эвакуации.