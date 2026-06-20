Мурашко: россияне могут бесплатно сдать анализ на наследственную дислипидемию

Каждый гражданин России имеет возможность по полису ОМС пройти обследование на выявление предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в Вологодскую область, где он открыл новую поликлинику в Череповце.

«Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», – подчеркнул министр.

Глава Минздрава также отметил наличие специальных программ обследования, направленных на продление здоровой жизни и выявление врожденных патологий у беременных.

Кроме того, новорожденных в стране тестируют на 42 заболевания, а при выявлении недугов пациентам помогает фонд «Круг добра», обеспечивающий их необходимыми медикаментами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске новой системы выявления генетических заболеваний у младенцев.

Месяцем ранее президент Владимир Путин поручил расширить программу неонатального скрининга новорожденных.

В начале года правительство утвердило обновленный перечень бесплатной медицинской помощи с включением оценки липидного профиля.