Дочь Михаила Ефремова вернулась в Россию и попала на видео

Надежда и Вера, дочери известного актера Михаила Ефремова, проводят каникулы в России, рассказал их брат Никита Ефремов. Об этом пишет портал «СтарХит».

По данным портала, Надежда в 2025 году покинула Россию, поступила в Нью-Йорке в университет на театральный и танцевальный факультеты.

Свое решение девушка объяснила тем, что, по примеру режиссера Фрэнсиса Копполы, желает строить карьеру в искусстве.

По ее словам, первым месяц был очень сложным, наполненным тоской по родине, семье, друзьям. Вместе с тем, она смогла преодолеть все трудности, справилась с депрессией, нашла большую компанию, стала много путешествовать.

В настоящее время студентка находится в России, постит в соцсетях фото, сделанные на природе, на модных столичных вечеринках.

На кадрах, опубликованных Никитой, она мило улыбается в камеру после купания в реке, немного смущается, но смотрит с приязнью и теплом.

Вера Ефремова также выбрала творчество — поступила в Школу-студию МХАТ, много работает, в ее соцсетях — десятки кадров, сделанных на репетициях.

Время от времени девушка посещает светские мероприятия, в частности, побывала на премьере сериала «Хроники русской революции», где ее брат сыграл одну из ключевых ролей.