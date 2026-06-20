Власти введут новую систему высшего образования

Правительство России определило, по каким направлениям будет идти обучение в рамках перехода на новую систему высшего образования. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте кабмина.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, утверждающие правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки.

В обновлённый перечень вошли математика и механика, компьютерные и информационные науки, физика и астрономия, химия, науки о Земле, биологические науки, архитектура, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, машиностроение и ряд других направлений.

Приём на обучение в рамках пилотного проекта стартует с приёмной кампании 2026/27 учебного года. Реформа предполагает уход от бакалавриата и магистратуры (Болонская система) в пользу базового и специализированного высшего образования.