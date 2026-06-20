Инсульт у дирижера Спивакова не подтвердился

Диагноз инсульт, с которым госпитализировали дирижера и скрипача Владимира Спивакова, не подтвердился, он остается в больнице. Об этом сообщил митрополит Иларион в своем Telegram-канале.

«К счастью, диагноз «инсульт» не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!» — написал он.

Ранее митрополит сообщил, что бригада скорой помощи отвезла артиста в больницу с подозрением на инсульт.

«Интерфакс» сообщил, что концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, запланированный на воскресенье, 21 июня, в Московском международном доме музыки, перенесен на неопределенный срок.

Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Иларион и Спиваков имеют многолетнюю историю творческого сотрудничества в сфере классической и духовной музыки. Руководимый дирижером Национальный филармонический оркестр России неоднократно исполнял музыкальные произведения Илариона, такие как «Страсти по Матфею» и «Рождественская оратория».

Ранее Глызин попал в больницу с тромбозом.