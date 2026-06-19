Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова доставили в больницу с подозрением на инсульт. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил митрополит Иларион.

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— Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой помощи в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни, — написал он в Telegram-канале.

18 июня стало известно, что телеведущей Ольге Бузовой наложили более 40 швов на колено. По ее словам, она поскользнулась и упала в ванной, телефона при ней не было. В это время дома находилась ее помощница, которая и вызвала скорую.

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12 июня Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу. Ее увезли из дома на скорой помощи. В больнице певицу экстренно прооперировали. Позже она рассказала о самочувствии после операции на ноге. По ее словам, боль не проходит даже после уколов обезболивающих. При этом артистка заявила, что старается не жалеть себя.