Стали известны результаты повторной экспертизы Лерчек

Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил Telegram-канал «112».

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По информации канала, адвокат Чекалиных сообщил, что 17 июня поступил результат нового обследования — диагноз девушки остался прежним. Он также отметил, что защита Валерии спокойно относится к «инициативе надзорного органа».

Причиной новых разбирательств стали посещения Лерчек спортзала после прохождения химиотерапии. Некая заявительница обратилась с просьбой проверить блогершу, говорится в публикации.

Лерчек вышла на связь после скандала и нового курса химии

Лерчек сняли на видео во время тренировки в спортзале «Москва-Сити». «Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, допустимы ли физические нагрузки при раке желудка четвертой стадии и прохождении курса химиотерапии. По его словам, лечение четвертой стадии онкологического заболевания требует много сил и выносливости.

Журналист Отар Кушанашвили также высказался о диагнозе блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. По его словам, в онкологическом центре имени Блохина, где он сам лечится, никто не слышал о блогере.