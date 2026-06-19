«Афиша Daily» отмечена наградой за вклад в развитие культуры, общества и молодежи

Победа подчеркивает значимость роли издания в решении социальных задач.

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19 июня 2026 года в рамках форума «Сила влияния» главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова Левина получила награду за профессиональные достижения в области развития культурно общественного пространства и медиа.

Александра Садыкова-Левина, главный редактор «Афиши Daily» «Я рада, что в нашей стране проводятся подобные премии. Это отличная возможность сделать работу над социальными проблемами еще более заметной и значимой. Мы в “Афише Daily” каждый день ищем пути, чтобы помочь людям получить ответы на тяжелые вопросы, найти опору в постоянно меняющемся мире. Наши приоритеты – информировать, образовывать и реализовывать социальную миссию медиа. Признание наших заслуг на высоком уровне поможет осуществить все задуманное с еще бо́льшим вдохновением».

Эта награда подчеркивает и личные заслуги Александры Садыковой Левиной, и эффективную стратегию работы всей редакции. По словам организаторов, качественная журналистика сегодня должна не только информировать, но и создавать пространство для диалога, помогать осмысливать перемены и находить точки соприкосновения между разными аудиториями.

«Сила влияния» – форум общественно-политических и медиалидеров страны, организованный партией «Новые люди». На встрече обсуждаются пути решения важнейших социальных задач, в дискуссии участвуют титулованные спортсмены, известные актеры, телезвезды, шоумены, главы благотворительных фондов и ведущие журналисты страны.