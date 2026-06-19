«Русские должны страдать»: страдает иноагент Тиньков*

Беглый бизнесмен (и ведь даже не олигарх) иноагент Тиньков* (Внесен Минюстом в перечень иностранных агентов) выступил с очередной порцией поучений для русского народа. Я уже стал забывать о существовании такого человека, но мне напомнил телеграм-канал «Жизнь насекомых». Самоназначенный «моральный камертон» засветился подряд аж в двух роликах. Темы похожи. Но есть нюансы. Первая тема: «Жизнь в России — дерьмо». Вторая «Русские должны страдать».

Казалось бы раз «дерьмо», то русские и так страдают. Но Тинькову* недостаточно. Да и по поводу «дерьма» точной уверенности нет. На первом видео иноагент Тиньков* в аэропорту пристает к каким то русским студентам-айтишникам, приехавшим подработать на запад, чтобы «попробовать что-то новое». «Жизнь в России дерьмо?» - с надеждой в голосе спрашивает их иноагент Тиньков*. «Да нет.»- отвечают ему с удивлением студенты. «А как же VPNы?» - не унимается Тиньков*. «Ну да. Немного неудобно.»

Иноагента жаль. Ведь из всех возможных напастей, которые могли обрушившится на Россию, за нежелание лечь под «коллективный Запад», он смог припомнить только VPN. Маловато будет. А как же бургеры, кола и великая западная культура ( например, черная актриса в роли английской королевы в сериале «Бриджестоуны»). И это тема отдельных страданий иноагента.

Куртукова резко ответила Тинькову*, который назвал ересью ее песню

Ведь вроде взрослый человек ( за полтинник), вся голова седая, денег украл (пардон, заработал) и вывез столько, что может не питаться из помоек, объясняя это сознательным экологическим выбором (практика обычная для очень многих «эмигрантов совести»). Но нет же. Поперся с телеоператором в аэропорт в поисках беженцев от путинского тоталитаризма.

Типичные страданья иноагента. На родине был гуру, вип-звездой, голосом поколения. Но предал Родину и на чужбине стал просто скучным папиком, говорящим на английском с диким акцентом.

Румын, наверное?

Да какая разница.

* Внесен Минюстом в перечень иностранных агентов.