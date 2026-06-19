Артемий Лебедев описал не попавшее на видеорегистратор необычное дорожное происшествие

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев описал необычное дорожное происшествие, в которое он попал. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он также посетовал, что инцидент не попал на видеорегистратор.

«Еду я себе за рулем, никого не трогаю, и вдруг за мной на светофоре начинает стартовать "Газель". У нее, соответственно, из-за этого распахивается задняя дверь, и оттуда из кузова выезжает на колесиках и падает прямо передо мной (...) гидравлический домкрат», — описал случившееся дизайнер.

Блогер отметил, что этот тяжелый и большой прибор мог испортить капот его машины, однако автомобиль оказался на безопасном расстоянии от «Газели», благодаря чему этого не произошло.

Лебедев предположил, что случившееся попало на видеорегистратор, но не смог обнаружить запись случившегося среди файлов на устройстве. Оказалось, что на карте памяти видеорегистратора было недостаточно место, и дорожное происшествие с домкратом не было записано. Дизайнер признался, что этот факт его расстроил.

Ранее блогер, посетивший все страны мира, назвал самую безопасную. Таковой Лебедев счел Северную Корею.