Елена Батурина отдохнула в Италии вместе с дочерью: фото

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина показала фото с отдыха в Италии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На фото Батурина запечатлена вместе с младшей дочерью Ольгой Лужковой. Семья бывшего мэра сфотографировалась на фоне моря в полосатых брючных костюмах в едином стиле.

Ольга — младшая дочь Батуриной и Лужкова. Сейчас ей 32 года — она училась на экономическом факультете МГУ, затем продолжила образование в Лондонском университете и окончила магистратуру в США.

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