В Москве простились с известным фотохудожником Гранковским

Сегодня в Москве простились с известным фотохудожником Игорем Гранковским. Он ушел в возрасте 87 лет. В шоу-бизнесе его называли любимым фотографом Аллы Пугачевой: именно Гранковский в свое время запечатлел многие моменты ее жизни. О том, как проходила церемония прощания, читайте в нашем материале.

© Московский Комсомолец

В часовне больницы Святителя Алексия к полудню собрались близкие и друзья Гранковского. Их встречала вдова Гранковского Татьяна, для которой смерть любимого мужа стала большим потрясением. Во время траурной церемонии она не могла сдержать слез.

Одним из первых проститься с Гранковским пришел Евгений Болдин, с которым они были дружны долгие годы.

- Высочайшего класса человек, добрейшей души, - говорил он Гранковском. – Ответственный, трудолюбивый, честный, талантливый, добродушный. Он очень хотел, чтобы все дружили и любили друг друга. Для него это было очень важно.

© Дмитрий Ильинский

Многие знаменитости прислали венки и корзины с цветами. Среди них – Илья Резник и Раймонд Паулс. С ними Игорь Николаевич дружил при жизни. Как сообщил Илья Рахмиэлевич, в свое время именно Гранковский был фиксатором зарождения бриллиантового трио – Пугачева, Паулс, Резник. Многие редкие снимки и по сей день хранятся в его фотоархиве.

© Дмитрий Ильинский

К слову, Алла Пугачева о смерти Гранковского не сказала ни слова: на связь с родными не вышла, венок не прислала, в социальных сетях соболезнования не выразила… С чем связано такое молчание Аллы, которую Гранковский боготворил, остается только догадываться…

А вот Филипп Киркоров прислал огромную корзину роз, в которой оставил послание: «Память мастера, сохранившего мгновение моего начала»

Между тем, друзья рассказывали, что Игорь Николаевич работал фактически до последнего дня. Еще в прошлом году он трудился над созданием журнала Кремлевского дворца. Несколько недель назад Гранковский попал в больницу: его беспокоили сильные боли в животе. К сожалению, из больницы он так и не вышел.