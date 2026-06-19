Подведены итоги фестиваля Signal Factory
С 5 по 7 июня на территории завода «Кристалл» прошел фестиваль Signal Factory. Событие стало пространством для музыкальных экспериментов, современного искусства, театрального перформанса, образовательных проектов и аудиовизуальной лаборатории Residency.
Музыкальная программа Signal Factory представила более 100 артистов со всего мира. Среди хайлайтов: выступление детройтской легенды гетто техно DJ Assault, который наполнил главной танцпол мощной энергией в первую фестивальную ночь. Одним из главных событий пространства fābula HQ стал концерт супергруппы СВЕТОЛИТ, эволюционировавшей из нашумевшего проекта КОЛОКОЛ. В составе супер-группы выступили: автор идеи Филипп Горбачев, ударник локальной независимой сцены Даниил Холодков (Shortparis, Лемондэй, Padla Bear Outfit), звонарь, композитор, исследователь колокольной звукозаписи Александр Чайка, саксофонист Сергей Храмцевич.
Главными героями концертной сцены стали Найк Борзов, представивший специальную электронную программу, а также рэпер и поэт Хаски с перформативным шоу. Созерцательной нотой фестиваля стал фортепианный концерт композитора, философа и исследователя музыкальных традиций Владимира Мартынова. А психоакустический перформанс на стыке робототехники, гонгов и экспериментальной музыки GALLEON-25 & INOPLANEGONG исследовал новые художественные формы.
Международный лайнап объединил ярких представителей мировой электронной сцены, среди которых — культовый итальянский диджей Francesco Farfa, стоявший у истоков европейской рейв-культуры, румынский минимал-хаус артист Mihigh, японский экспериментатор AOKI takamasa, а также Manfredi 大人. Их выступления продемонстрировали широкий спектр актуальной электронной сцены — от минимала и техно до экспериментальной электроники.
Помимо музыкальной программы, на фестивале были представлены проекты победителей арт-конкурса Beyond the Limits. Инсталляция VOLT (художники Никита Дмитриев , di_counterfort и продюсер Митяй Ершов) представляет собой парящий световой объект, образованный системой световых колец, и формируют образ энергетического ядра, исследуя взаимосвязь света, пространства и восприятия. Проект Luminal Drift (художник Виктор Полякова и продюсер Александр Фунтов) исследует природу света через ритм вертикальных световых колонн, создающих эффект мерцания и глубины пространства. Образовательный блок Academy объединил лекции, дискуссии и коллективные практики, посвященные музыке, искусству, архитектуре и городской культуре. В рамках одного из ивентов состоялась открытая встреча с финалистами арт-конкурса Signal, посвященная процессу превращения художественной идеи в реализованный проект.
В рамках театральной платформы Play состоялась премьера проекта TRIP 4 BROKEs художницы и режиссера Насти Безруковой — междисциплинарного перформанса на стыке театра, современного цирка, хореографии и электронной музыки.
Отдельное место в программе заняла Residency — внутренняя лаборатория Signal по развитию аудиовизуальных практик. Выпускников прошлых сезонов программы представили коллективный AV-лайв и аудиовизуальную инсталляцию. Также в рамках резиденции были показаны сольные проекты.
Организаторы фестиваля поделились планами и рассказали, что ведётся работа по Signal 2026 в Никола-Ленивце — подробности скоро!