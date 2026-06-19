Подведены итоги фестиваля Signal Factory

С 5 по 7 июня на территории завода «Кристалл» прошел фестиваль Signal Factory. Событие стало пространством для музыкальных экспериментов, современного искусства, театрального перформанса, образовательных проектов и аудиовизуальной лаборатории Residency.

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Музыкальная программа Signal Factory представила более 100 артистов со всего мира. Среди хайлайтов: выступление детройтской легенды гетто техно DJ Assault, который наполнил главной танцпол мощной энергией в первую фестивальную ночь. Одним из главных событий пространства fābula HQ стал концерт супергруппы СВЕТОЛИТ, эволюционировавшей из нашумевшего проекта КОЛОКОЛ. В составе супер-группы выступили: автор идеи Филипп Горбачев, ударник локальной независимой сцены Даниил Холодков (Shortparis, Лемондэй, Padla Bear Outfit), звонарь, композитор, исследователь колокольной звукозаписи Александр Чайка, саксофонист Сергей Храмцевич.

© Пресс-служба

Главными героями концертной сцены стали Найк Борзов, представивший специальную электронную программу, а также рэпер и поэт Хаски с перформативным шоу. Созерцательной нотой фестиваля стал фортепианный концерт композитора, философа и исследователя музыкальных традиций Владимира Мартынова. А психоакустический перформанс на стыке робототехники, гонгов и экспериментальной музыки GALLEON-25 & INOPLANEGONG исследовал новые художественные формы.

Международный лайнап объединил ярких представителей мировой электронной сцены, среди которых — культовый итальянский диджей Francesco Farfa, стоявший у истоков европейской рейв-культуры, румынский минимал-хаус артист Mihigh, японский экспериментатор AOKI takamasa, а также Manfredi 大人. Их выступления продемонстрировали широкий спектр актуальной электронной сцены — от минимала и техно до экспериментальной электроники.

© Пресс-служба

Помимо музыкальной программы, на фестивале были представлены проекты победителей арт-конкурса Beyond the Limits. Инсталляция VOLT (художники Никита Дмитриев , di_counterfort и продюсер Митяй Ершов) представляет собой парящий световой объект, образованный системой световых колец, и формируют образ энергетического ядра, исследуя взаимосвязь света, пространства и восприятия. Проект Luminal Drift (художник Виктор Полякова и продюсер Александр Фунтов) исследует природу света через ритм вертикальных световых колонн, создающих эффект мерцания и глубины пространства. Образовательный блок Academy объединил лекции, дискуссии и коллективные практики, посвященные музыке, искусству, архитектуре и городской культуре. В рамках одного из ивентов состоялась открытая встреча с финалистами арт-конкурса Signal, посвященная процессу превращения художественной идеи в реализованный проект.

В рамках театральной платформы Play состоялась премьера проекта TRIP 4 BROKEs художницы и режиссера Насти Безруковой — междисциплинарного перформанса на стыке театра, современного цирка, хореографии и электронной музыки.

Отдельное место в программе заняла Residency — внутренняя лаборатория Signal по развитию аудиовизуальных практик. Выпускников прошлых сезонов программы представили коллективный AV-лайв и аудиовизуальную инсталляцию. Также в рамках резиденции были показаны сольные проекты.

Организаторы фестиваля поделились планами и рассказали, что ведётся работа по Signal 2026 в Никола-Ленивце — подробности скоро!