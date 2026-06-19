Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему не принимала участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и других мероприятиях. По её словам, это было связано с простудой и временной потерей голоса.

Об этом глава регулятора сообщила в ходе пресс-конференции. Набиуллина подтвердила, что у неё действительно была простуда.

«И я на некоторое время потеряла голос», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления.