Направо пойдешь – на фестиваль попадешь: «Афиша» установила навигационные арт-объекты в парках Москвы

Жители и гости города узнают, в скольких километрах от них проходят популярные фестивали.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Компания «Афиша» совместно с «Парками Москвы» и проектом «Лето в Москве» разместили конструкции в виде навигационных столбов, которые помогают сориентироваться в фестивальной жизни России. Арт-объекты появились в трех знаковых парках столицы – ПКиО «Сокольники», саду «Эрмитаж» и музее заповеднике «Коломенское» – и приурочены к спецпроекту «Море фестивалей», на котором собрано более 250 событий в разных городах страны.

На столбах-указателях перечислены названия 11 крупных фестивалей России и обозначено реальное расстояние в километрах до города их проведения. Теперь, прогуливаясь по тенистым аллеям, посетители могут мгновенно оценить, как близко или далеко находится интересующее мероприятие. Например, гостям «Коломенского» до культового фестиваля Пикник Афиши всего 0 километров, а до Sochi Jazz Festival пешком уже не дойти.

© Пресс-служба компании «Афиша»

В нижней части навигационного столба расположен QR-код, который ведет на сайт «Афиши», где сразу можно приобрести билет на событие. Сверху находится счетчик, наглядно демонстрирующий, сколько фестивалей еще можно посетить до конца сезона. Этот интерактивный элемент работает как «мягкое» напоминание: время действовать, пока лето в самом разгаре.

Инициатива выстраивает новую связь между городом и фестивальной культурой. Парки, традиционно воспринимаемые как места отдыха, превращаются в отправные точки больших культурных маршрутов. Указатели помогают разглядеть в привычной среде путь к незабываемым впечатлениям.

Помимо навигации, на ключевых фестивалях «Афиша» также установит почтовые ящики заметного красного цвета. Посетители смогут бесплатно отправить открытку в любую точку страны, чтобы поделиться с близкими своими летними эмоциями. Так впечатления от события продолжат жить не только в памяти, но и в письме, которое найдет адресата за сотни километров. Сейчас почтовый ящик работает на фестивале «Дикая мята» в Тульской области, а потом продолжит курсировать по главным фестивалям сезона.