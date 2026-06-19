Адвокат назвал неожиданную причину смены судьи по делу Лерчек

Смена судьи по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) связана с подозрениями, что она симулирует онкологическое заболевание для смягчения меры пресечения, заявила Life.ru адвокат Юлия Нитченко.

По словам защитницы, обвинение обратило внимание на несоответствие между заявленным диагнозом (рак четвертой стадии) и активным образом жизни блогера — она публикует видео из спортзала и ведет полноценную общественную жизнь.

«Человек с 4-й стадией рака не может вести такой образ жизни — это очевидно», — пояснила Нитченко.

Судью заменили, чтобы избежать возможной предвзятости или коррупционной составляющей, и назначили новую экспертизу. Если она покажет, что болезнь отсутствует, Чекалиной могут изменить меру пресечения, а также провести проверки в отношении судей и врачей, ранее вынесших иное решение. Если диагноз подтвердится, ничего не изменится.

Ранее прокуратура направила в Гагаринский суд заявление о проведении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Лерчек, а также проверке Луиса Сквирччиариани, отца ее младшего ребенка. Основанием стали посты блогера в соцсетях, вызвавшие вопросы. Позже дело передали другому судье. После замены судьи, напомнила Нитченко, разбирательство начинается с самого начала.