Россиянам напомнили о необходимости сменить паспорт из-за новой внешности

В российском законодательстве на сегодня нет четкого списка пластических операций и прочих изменений внешности, которые требуют от человека обязательной замены паспорта. Однако все-таки подчеркивается, что если внешность претерпела значительные изменения – в силу пластики или болезни – основной документ гражданина РФ должен быть заменен, напомнила в беседе с RT ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Софья Свечникова.

Она уточнила, что после изменения внешности новый паспорт следует получить в течение трех месяцев.

«Если этого не сделать, то при предъявлении паспорта, например сотруднику правопорядка, могут оштрафовать на 3 тыс. рублей, — пояснила эксперт. — По сути, причины для замены паспорта связаны с тем, что человека стало просто не узнать».

В то же время Свечникова подчеркнула, что не все пластические операции в 100% случаев требуют замены паспорта – все зависит от конкретной ситуации. Так, например, следует получить новый документ, если в ходе процедуры у человека значительно изменился разрез глаз, форма носа, контур лица и так далее.

А такие простые изменения, как, например, новая прическа и цвет волос, никаких дополнительных действий в части замены документов не требуют, пояснила специалист. Главное, чтобы человек на фото в паспорте был узнаваем, в противном случае могут возникнуть проблемы – например, при оформлении билетов и прочих ситуациях, заключила эксперт.

До этого руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что цифровые копии документов не стоит хранить в галерее смартфона из-за риска компрометации личных данных. Он отметил, что мошенники, например, могут получить удаленный доступ к устройству. В этом случае цифровой образ паспорта будет инструментом для реализации различных мошеннических схем. При этом, по его словам, зачистка цифровых следов оказывается сложной задачей для обычного пользователя.

Россиянам ранее рассказали, что делать в случае потери паспорта.