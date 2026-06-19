Рособрнадзор опроверг информацию об опечатке в задании на ЕГЭ по информатике

Сведения об опечатке в одном из заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщали, что опечатка была обнаружена в пятом задании на ЕГЭ по информатике.

В Рособрнадзоре объяснили, что опечатка допущена в примере, но само задание сформулировано верно и корректно, оно решаемо. Кроме того, остальные ошибки и опечатки, о которых ранее сообщалось в телеграм-каналах, не подтвердились, указали в ведомстве.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что все обращения школьников об ошибках в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе были проанализированы и направлены в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) для детального изучения.

Отмечалось, что ученики заметили некорректную формулировку второго задания по литературе, а также опечатку в четвертом задании по русскому языку.