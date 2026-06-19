Причиной ухода главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной на больничный стала тяжелая респираторная инфекция. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, на фоне отсутствия Набиуллиной в российском правительстве якобы обсуждали возможное переустройство ЦБ после окончания ее полномочий в июне 2027 года.

Источники издания рассказали, что среди рассматриваемых вариантов – перераспределение части функций регулятора между несколькими структурами и изменение подхода к борьбе с инфляцией, однако официального подтверждения этой информации нет.

Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и еще несколько мероприятий из-за больничного. Аналитик Андрей Бархота предположил, что долгое отсутствие Набиуллиной на публике могло быть сигналом о скорых переменах в ее карьере.

В России оценили работу Набиуллиной в должности главы ЦБ

Однако в пятницу, 19 июня, глава Банка России примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. Мероприятие начнется в 15:00.