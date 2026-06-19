Москвич начал будить соседей гимном России через громкоговоритель

Житель Москвы нашел необычный способ будить соседей — с помощью гимна России. Такая информация приводится в Telegram‑канале «Москва М125

Жители жилого комплекса, расположенного на Заречной улице, теперь сталкиваются с таким оригинальным утренним ритуалом. Москвич приобрел громкоговоритель и использует его, чтобы каждое утро транслировать государственный гимн. При этом, как отмечает Telegram‑канал, среди местных жителей жалоб на такую практику пока не поступало.

Ранее сообщалось, что школьник в Ленобласти сжег квартиру соседей горящими бумажными самолетиками. Мальчик, который находился в квартире на верхнем этаже, развлекался тем, что поджигал бумажные самолетики и сбрасывал их с балкона.

Один из подожженных самолетиков залетел в открытое окно квартиры, расположенной этажом ниже, — это спровоцировало возгорание. К счастью, в результате инцидента никто не получил травм, но последствия оказались серьезными: пламя полностью уничтожило жилое помещение вместе со всем находившимся в нем имуществом. В настоящее время родители юного нарушителя предоставляют необходимые пояснения представителям правоохранительных органов.

Также стало известно, что суд обязал жителя ХМАО убраться в квартире после жалоб соседей. Жилье находилось в крайне запущенном состоянии. Помещения были сильно захламлены мусором, распространяющим неприятный запах.