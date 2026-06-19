Ефим Шифрин рассказал, что его пугает в возрасте

Актер Ефим Шифрин в соцсетях опубликовал пост, в котором рассказал, что его пугает в возрасте.

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По словам артиста, больше всего он боится потерять дорогих ему людей и стать для них обузой. Вместе с тем он подчеркнул, что совершенно не боится тяжелой работы, сплетен и даже собственной смерти.

— Значит так. Говорю как на духу. Я боюсь пережить тех, без кого я не представляю жизни на этом свете. Я боюсь стать обузой для близких. Я боюсь потерять здравомыслие, — признался Шифрин в личном блоге.

В начале апреля сообщалось, что Ефим Шифрин перенес операцию после госпитализации с подозрением на онкологию. Изначально он обратился к врачам с жалобами на уплотнение в плече, после чего ему удалили опухоль и направили материал на экспертизу. Сообщалось, что Шифрин провел несколько дней в стационаре, затем его выписали и рекомендовали наблюдение у онколога.

25 марта российскому актеру и юмористу исполнилось 70 лет. Чем он известен, в каких скандалах был замечен и как живет сейчас — в материале «Вечерней Москвы».