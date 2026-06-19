Диана Шурыгина отказалась от обжалования домашнего ареста

Блогер Диана Шурыгина не стала обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии. Об этом сообщили Рен ТВ в Троицком суде Москвы.

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Таким образом, постановление о домашнем аресте до 19 июля вступило в законную силу. Ей запрещено пользоваться связью, почтой и общаться с другими участниками дела и посторонними лицами — за исключением адвоката и близких родственников.

Ранее стало известно, что Шуригина стала фигуранткой уголовного дела по статье о распространении откровенных материалов группой лиц по предварительному сговору. Возможной причиной интереса правоохранителей называются видеозаписи с девушкой, которые около года назад распространились по закрытым Telegram-каналам. Шурыгиной может грозить до шести лет лишения свободы. При этом задержана она была за несколько дней до вылета на Бали.

Диана Шурыгина планировала побег в Индонезию перед задержанием

Известность Диана Шурыгина получила в 2017 году, после того, как в эфире шоу «Пусть говорят» эмоционально и ярко рассказала, что ее изнасиловали на вечеринке. Ее слова «на пол-шишечки», «я как бы попросила» и «на донышке» стали мемами.