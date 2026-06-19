Пробка из судов на 15 километров образовалась в Астраханской области

В Астраханской области образовалась 15-километровая пробка из судов из-за низкого уровня воды. Об этом в пятницу, 19 июня, пишет Shot.

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На Волго-Каспийском морском судоходном канале образовался затор из судов на участке 155–170 километров. По данным источника, причиной стало снижение проходной осадки на отдельных отрезках канала с проектных 4,5 метра до 3,2–3,7 метра.

Авторы материала отмечают, что из-за этого суда вынуждены простаивать на одном месте почти месяц, а убытки судовладельцев достигают от 513 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки. В настоящее время в очереди находятся 75 судов: 40 ожидают прохода со стороны моря, еще 35 — в обратном направлении. Два судна уже сели на мель.

Ситуацию усугубляет нехватка лоцманов. Некоторые экипажи ожидают проводку до двух недель. В частности, дефицит специалистов наблюдается на одной из якорных стоянок в Астрахани, сообщается в публикации.

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