При разговоре с мошенниками по телефону опасны не только очевидные слова вроде «я согласен» или «да, подтверждаю», но и любые развёрнутые ответы, из которых можно вычленить голосовой слепок пользователя. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам специалиста, единственный верный способ избежать таких рисков — не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

«Вам звонят якобы из кол-центра, просят ответить на несколько вопросов, а в конце говорят: «Нам нужно ваше согласие на продолжение разговора, вы согласны?» Вы отвечаете «да», и этого достаточно, чтобы под вашу голосовую подпись подогнали любой текст. Лучшая стратегия — вообще не вступать в диалог с незнакомыми абонентами. Не произносите ни «да», ни «нет», ни «алло», которое тоже можно вырезать и использовать как образец голоса», — заключил собеседник RT.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут украсть деньги со счёта мобильного телефона.