Топ-менеджеры портала «Рамблер» рассказали о сценариях развития нейротехнологий в медиа

Регуляторика, образование и этика – три принципа успешной интеграции ИИ.

© Пресс-служба Rambler&Co

17–18 июня 2026 года в Москве проходит конференция по искусственному интеллекту и технологиям в бизнесе TECH WEEK 2026. Топ-менеджеры портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) приняли участие в ключевых дискуссиях мероприятия.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, выступила в пленарной сессии «Стратегический диалог: государство и бизнес в цифровую эпоху».

Спикер отметила, что портал «Рамблер» в своей работе с ИИ опирается на актуальную законодательную базу в вопросах авторского права и цитирования. Тем не менее, еще много «белых пятен» в контексте юридического регулирования интеграции нейросетей в бизнес и государственные процессы. В том числе открытой остается этическая сторона вопроса и механизмы образования граждан.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«В момент глобальной трансформации очень важен режим мягкой силы со стороны государства, чтобы не остановить прогресс и максимально точно регулировать его. Кроме того, необходима демонополизация с целью масштабирования успешных решений. Однако если смотреть глобально, то законодательное регулирование – это только часть работы: не менее важным становятся этические нормы и системный подход к образованию с целью обучения новым формам взаимодействия с ИИ».

В дискуссии также приняли участие директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета по цифровой экономике Совета Федерации РФ Надежда Сурова, президент Международной ассоциации промышленников и предпринимателей «МОСТ» Алексей Мостовщиков, заместитель генерального директора ПАО «Озон Фармацевтика» Дмитрий Титов, генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев. Модератором выступил вице-президент по стратегическим партнерствам Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников.

В рамках сессии «Комплексный перевод организации на рельсы AI: выбор стратегии GenAI-трансформации» управляющий директор «Рамблера» Вероника Колодько представила кейс портала, рассказав, как изменились бизнес-процессы внутри компании после интеграции технологий искусственного интеллекта в ее работу.

© Пресс-служба Rambler&Co

Вероника Колодько, управляющий директор портала «Рамблер»:

«Творческих людей не так просто перевести на “рельсы AI” поэтому мы потратили достаточно времени, чтобы пересобрать процесс и привести команды с разными представлениями – журналистов и ИТ-специалистов – к общему знаменателю. Но результат того стоил: редакция стала экономить много времени и чаще заниматься творческими задачами. Мы увеличили производство контента в два раза, и теперь сами редакторы приходят к нам с предложениями, как можно улучшить модели. Главное – быть готовыми к тому, что придется постоянно докручивать, тратить ресурсы и развивать продукт дальше».

Среди других спикеров дискуссии: директор по развитию технологий ИИ ПАО «Сбербанк» Сергей Марков, исполнительный директор red_mad_robot Илья Самофеев, управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» Axenix Лариса Малькова, руководитель направления по консалтингу и обучению Just AI Ольга Конарева, директор департамента планирования и внедрения продуктов больших данных «Билайна» Екатерина Бусыгина. Модератором выступил директор по информационным технологиям CIO Omnius LMM Дмитрий Твердохлебов.

CDS портала «Рамблер» Сергей Карпович принял участие в двух форматах – дискуссии и демонстрации проекта, работающего на базе нейросети.

В рамках сессии «Будущее AI-разработки: что учить и куда двигаться?» спикеры обсудили, какие навыки необходимы сотрудникам, работающим с искусственным интеллектом, а также состояние современной системы образования в сфере нейротехнологий.

© Пресс-служба Rambler&Co

Сергей Карпович, CDS портала «Рамблер»:

«Выбирая кадры в команду, мы отдаем предпочтение людям с фундаментальным образованием, которое дает понимание инженеру, как выстраивается архитектура информационной системы. Новые технологии сегодня позволяют нам ускорять процесс разработки, однако, не понимая основ, невозможно построить качественные процессы. Более того, профильное образование в вузе закладывает в человеке и набор необходимых “мягких навыков” для работы в команде и коммуникации с заказчиками».

В дискуссии также приняли участие сооснователь и генеральный директор компании Raft Илья Степырев, доцент НИТУ МИСиС Александр Сулейкин. Модератор – евангелиста ИТ-инноваций SkillStaff Наталья Бердыева.

На сессии «Создание собственных ИИ-агентов. Neuton, Langchain, MCP-сервер» Сергей Карпович представил одну из недавних разработок портала – умный мини-сервис в формате чат-бота, который помогает пользователям ориентироваться в новостях, задавать уточняющие вопросы и погружаться в контекст.

Сергей Карпович, CDS портала «Рамблер»:

«Наша ключевая задача – дать читателю точный и краткий ответ на запрос, экономя его время. Мы имеем дело с постоянно меняющимся потоком информации и несем ответственность за те данные, которые предоставляем, подтверждая их достоверность ссылками на первоисточник. Запрос пользователя может кардинально отличаться от того, что действительно требуется найти в новостном потоке, поэтому мы улавливаем его истинную потребность, переформулируем вопрос в тот, что будет понятен поисковой системе и получаем наиболее релевантную фактуру».

Сергей Карпович отметил, что портал использует механизм поиска Elasticsearch, который учитывает контекст и историю диалога, а также морфологию русского языка. Благодаря фильтрации по различным параметрам удается найти максимально подходящий для пользователя ответ.

Собственные ИИ-кейсы компаний презентовали также руководитель направления по развитию бизнеса RedLab Егор Кишкунов, руководитель AI/ML-направления компании RedLab Антон Соколов, корпоративный архитектор цифровых технологий и платформ МХК «Еврохим» Антон Сокольников. Модератором встречи выступил Head of GenAI Product Дмитрий Антипов.

TECH WEEK – это масштабное ежегодное бизнес-мероприятие, посвященное практическому внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Форум традиционно проходит в Москве и объединяет предпринимателей, IT-специалистов, разработчиков и инвесторов.