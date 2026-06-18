Опубликованы новые детали предсказаний Ванги

Журналист Сергей Костарной, которого журналисты нередко называют кумом болгарской провидицы Ванги, посетовал, что в СМИ постоянно муссируются пугающие прогнозы ясновидящей. Об этом пишет портал «СтарХит».

По его словам, Ванга очень часто делала и более оптимистичные предсказания, в том числе, и по глобальным вопросам.

В частности, заметил Костарной, посетители спросили провидицу напрямую о том, будет ли Третья мировая война.

«Нет, не будет. Будут отдельные войны, но сразу всех не коснется», — процитировал журналист Вангу.

На второй вопрос, который также волнует многих землян, о том, грозит ли планете глобальная экологическая катастрофа, она также ответила отрицательно, пояснил кум провидицы.

По словам ясновидящей, мир ждут значительные изменения, к концу XXI века не будет границ между государствами, люди перестанут воевать за чужие земли, уточнил мужчина.

Кроме того, Ванга советовала жить счастливо, радоваться жизни, меньше задумываться о будущем, констатировал Костарной.