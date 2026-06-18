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Конференция «AdIndex Сити» 2026 представила подробности программы

Партнерский материал

26 июня представители брендов, агентств, медиа, технологических компаний и ретейла соберутся на одной площадке, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня определяют развитие рекламного рынка.

Конференция «AdIndex Сити» 2026 представила подробности программы
© предоставлено изданием AdIndex

Темой конференции этого года стал «Звездный путь: Рекламный Вояджер» — путешествие по новой рекламной реальности, где привычные ориентиры больше не работают, а технологии, данные и искусственный интеллект меняют правила игры быстрее, чем индустрия успевает к ним адаптироваться.

Программа официальной части

Откроет конференцию флагманская дискуссия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка». Секция посвящена попытке сформулировать ключевые нарративы и новые ориентиры для индустрии — вне зависимости от специализации, масштаба бизнеса или позиции внутри рынка.

В центре обсуждения:

  1. Что происходит с экономикой рекламы и бизнес-процессами агентств и рекламодателей?
  2. Почему привычные модели роста перестают работать?
  3. Как искусственный интеллект меняет рекламный бизнес и маркетинговые команды?
  4. Что происходит с поведением аудитории в условиях информационной перегрузки?
  5. Какие данные и метрики действительно помогают принимать решения?
  6. Как меняется роль медиа, платформ и контента в борьбе за внимание?
  7. Какие решения и компетенции становятся критичными для лидеров индустрии?

Спикеры пленарной сессии:

  1. Татьяна Эшназарова, главный редактор AdIndex (модератор)
  2. Мария Георгиевская, руководитель отдела медиа и контента AdIndex (модератор)
  3. Яков Пейсахзон, директор «Авито Реклама» и стратегических партнерств
  4. Олег Темботов, генеральный директор Mediasystem (Group4Media)
  5. Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group
  6. Артем Пуликов, член правления, заместитель генерального директора (коммерческий директор) МТС AdTech
  7. Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети «Яндекс»
  8. Татьяна Ковалевская (Долдо), коммерческий директор T2 AdTech
  9. Мария Добромильская, директор по работе с партнерами VK
  10. И другие

Программа мероприятия

Флагманский поток (Главный зал): здесь сосредоточено все самое значимое для индустрии — глобальные тренды, прогнозы и стратегические дискуссии, топы и звезды.

Поток «Индустрия впечатлений и коммуникаций»: впервые создали отдельный мир для королей коммуникаций. Это поток для пиарщиков, инфлюенсеров, создателей контента, SMM-стратегов и тех, кто развивает моду, индустрию красоты, креативные и культурные институции.

Рекламный инвентарь и технологии: поток посвящен контенту о качественном рекламном инвентаре с использованием передовых маркетинговых и рекламных технологий.

«Технологии и аналитика». Здесь обсудят «продуктовую или сквозную аналитику», «эконометрика», SEO или «предиктивные модели».

«Экосистема в цифре и цифрах»: весь спектр инструментов современной рекламы — от точечного перформанса до масштабных видеокампаний и цифровой наружки. Говорим о том, как эффективно работать с аудиторией в любой точке контакта как в онлайне, так и в офлайне.

Рекламные кейсы. Зал, где никогда нет свободных мест, потому что здесь только реальная практика и честный опыт.

Поток «Эффективная реклама»: все, что подчинено росту продаж и достижению максимума в метриках. Делимся лучшими практиками и прогнозами для тех, кто нацелен на результат.

Поток «Поведенческая экономика — от истории до транзакции». Как в эпоху тотального шума продать человеку идею, бренд или даже красивый миф? Разбираем «внутреннюю кухню» потребительского поведения: от нейромаркетинга до поведенческой экономики. Этот поток — для маркетологов, пиарщиков и аналитиков, которые хотят знать не только что покупают люди, но и почему. И главное — как в конечном итоге продать им все что угодно.

Вечерняя программа — премия «Высокая Технология»

После завершения деловой программы гостей ждет вечерняя часть «AdIndex Сити». В 20:00 выступит кавер-группа Chili Sanchos. Затем состоится церемония вручения новой отраслевой премии «Высокая Технология».

Премия основана на результатах исследования «Технологический Индекс» AdIndex, которое формируется на базе оценок рекламодателей, агентств и платформ. Проект призван отметить технологические компании, сервисы и решения, формирующие инфраструктуру современного рекламного рынка. Победители будут определены по результатам новой волны исследования.

Хедлайнером вечера станет Ксения Минаева — исполнительница новой российской поп-сцены. Популярность ей принесли треки «Шоколадка», «Лучший друг», «Отпускаю» и «Диско-шар». Для гостей «AdIndex Сити» певица подготовит специальный концертный сет.

После выступления Ксении Минаевой музыкальную программу продолжит Chili Sanchos, а завершится вечер диджей-сетом.

Мероприятие пройдет 26 июня, в городе Москва, на улице Волочаевская 48, стр. 1, 2. (LOFT#8). Главным медиапартнером выступит «Рамблер».