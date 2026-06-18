Конференция «AdIndex Сити» 2026 представила подробности программы

26 июня представители брендов, агентств, медиа, технологических компаний и ретейла соберутся на одной площадке, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня определяют развитие рекламного рынка.

© предоставлено изданием AdIndex

Темой конференции этого года стал «Звездный путь: Рекламный Вояджер» — путешествие по новой рекламной реальности, где привычные ориентиры больше не работают, а технологии, данные и искусственный интеллект меняют правила игры быстрее, чем индустрия успевает к ним адаптироваться.

Программа официальной части

Откроет конференцию флагманская дискуссия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка». Секция посвящена попытке сформулировать ключевые нарративы и новые ориентиры для индустрии — вне зависимости от специализации, масштаба бизнеса или позиции внутри рынка.

В центре обсуждения:

Что происходит с экономикой рекламы и бизнес-процессами агентств и рекламодателей? Почему привычные модели роста перестают работать? Как искусственный интеллект меняет рекламный бизнес и маркетинговые команды? Что происходит с поведением аудитории в условиях информационной перегрузки? Какие данные и метрики действительно помогают принимать решения? Как меняется роль медиа, платформ и контента в борьбе за внимание? Какие решения и компетенции становятся критичными для лидеров индустрии?

Спикеры пленарной сессии:

Татьяна Эшназарова, главный редактор AdIndex (модератор) Мария Георгиевская, руководитель отдела медиа и контента AdIndex (модератор) Яков Пейсахзон, директор «Авито Реклама» и стратегических партнерств Олег Темботов, генеральный директор Mediasystem (Group4Media) Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group Артем Пуликов, член правления, заместитель генерального директора (коммерческий директор) МТС AdTech Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети «Яндекс» Татьяна Ковалевская (Долдо), коммерческий директор T2 AdTech Мария Добромильская, директор по работе с партнерами VK И другие

Программа мероприятия

Флагманский поток (Главный зал): здесь сосредоточено все самое значимое для индустрии — глобальные тренды, прогнозы и стратегические дискуссии, топы и звезды.

Поток «Индустрия впечатлений и коммуникаций»: впервые создали отдельный мир для королей коммуникаций. Это поток для пиарщиков, инфлюенсеров, создателей контента, SMM-стратегов и тех, кто развивает моду, индустрию красоты, креативные и культурные институции.

Рекламный инвентарь и технологии: поток посвящен контенту о качественном рекламном инвентаре с использованием передовых маркетинговых и рекламных технологий.

«Технологии и аналитика». Здесь обсудят «продуктовую или сквозную аналитику», «эконометрика», SEO или «предиктивные модели».

«Экосистема в цифре и цифрах»: весь спектр инструментов современной рекламы — от точечного перформанса до масштабных видеокампаний и цифровой наружки. Говорим о том, как эффективно работать с аудиторией в любой точке контакта как в онлайне, так и в офлайне.

Рекламные кейсы. Зал, где никогда нет свободных мест, потому что здесь только реальная практика и честный опыт.

Поток «Эффективная реклама»: все, что подчинено росту продаж и достижению максимума в метриках. Делимся лучшими практиками и прогнозами для тех, кто нацелен на результат.

Поток «Поведенческая экономика — от истории до транзакции». Как в эпоху тотального шума продать человеку идею, бренд или даже красивый миф? Разбираем «внутреннюю кухню» потребительского поведения: от нейромаркетинга до поведенческой экономики. Этот поток — для маркетологов, пиарщиков и аналитиков, которые хотят знать не только что покупают люди, но и почему. И главное — как в конечном итоге продать им все что угодно.

Вечерняя программа — премия «Высокая Технология»

После завершения деловой программы гостей ждет вечерняя часть «AdIndex Сити». В 20:00 выступит кавер-группа Chili Sanchos. Затем состоится церемония вручения новой отраслевой премии «Высокая Технология».

Премия основана на результатах исследования «Технологический Индекс» AdIndex, которое формируется на базе оценок рекламодателей, агентств и платформ. Проект призван отметить технологические компании, сервисы и решения, формирующие инфраструктуру современного рекламного рынка. Победители будут определены по результатам новой волны исследования.

Хедлайнером вечера станет Ксения Минаева — исполнительница новой российской поп-сцены. Популярность ей принесли треки «Шоколадка», «Лучший друг», «Отпускаю» и «Диско-шар». Для гостей «AdIndex Сити» певица подготовит специальный концертный сет.

После выступления Ксении Минаевой музыкальную программу продолжит Chili Sanchos, а завершится вечер диджей-сетом.

Мероприятие пройдет 26 июня, в городе Москва, на улице Волочаевская 48, стр. 1, 2. (LOFT#8). Главным медиапартнером выступит «Рамблер».