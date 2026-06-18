Николай Цискаридзе объяснил, зачем проверяет туалеты

Николай Цискаридзе признался, что ему пришлось нелегко, когда он только возглавил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. Приходилось выстраивать все заново и взять на себя не только дела, связанные с искусством, но и хозяйственные вопросы.

Как рассказал артист, когда он только занял пост, то обнаружил в культурном заведении настоящую трагедию, потому что тогдашний ректор якобы вообще не понимал, что такое балет и как он должен преподаваться.

"Здесь уже со входа было грязно, обветшало. Но все были вежливые и доброжелательные, этой теплотой и душевностью как-то компенсировалась запущенность", — отметил Цискаридзе в интервью "Собаке".

В течение следующих восьми лет Николай настраивал все процессы, чтобы академия соответствовала профессии.

"Поэтому и я все от кулис до туалетов проверяю сам", — объяснил он.

Интересно, что раньше Цискаридзе преподавал только мальчикам. Но теперь у него есть и девичьи классы. По признанию бывшего премьера Большого театра, раньше он думал, что с девочками проще, но на деле оказалось, что это не так.

"Девочек предсказать невозможно. Но больше всего меня интересует не гендер, а качество, которое называется "сценическое присутствие", и способности. Если вы не циничный человек, то никого не вырастите. Я знаю, что вот эта кошечка без меха и ее можно только гладить, а эта — с мехом, значит, мы можем его собрать и связать из него носочки. А вот стоит поросенок, и не будет он как лань гарцевать, хоть вы убейтесь", — развел руками Цискаридзе.

По мнению артиста, в идеале педагог посвящает жизнь ученику. Его великие учителя не только заставляли "ножкой бить", но обсуждали книги, водили в музеи и театры. Тем же самым теперь со своими учениками занимается Николай Максимович.