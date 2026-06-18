Победителей премии «Приоритет: Цифра - 2026» наградили в Москве
17 июня в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026». Лауреатами стали 79 проектов в 44 номинациях, а также 7 представителей компаний в специальной номинации «ИТ-персона». Всего на конкурс поступило почти 300 заявок, сообщили в пресс-центре премии.
«Вручая награды победителям премии уже в 4-ый раз, мы отмечаем тот факт, что российская ИТ-отрасль вышла на новый уровень зрелости. Сегодня компании делают осознанный выбор в пользу отечественных решений не только ради импортозамещения, но и для повышения эффективности бизнеса. Российские ИТ-продукты демонстрируют конкурентоспособность, надежность и высокий уровень защиты, тем самым укрепляя цифровой суверенитет страны и создавая прочную основу для независимой цифровой экономики», - прокомментировал исполнительный директор премии Евгений Пинаев.
Лауреатами премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали, как крупные компании, так и проекты компаний среднего и малого сегментов бизнеса в следующих номинациях:
- «Информационная безопасность» - ГК «Солар», Positive Technologies, ООО «СёрчИнформ», AppSec Solutions, «ИТ-Экспертиза», Газпромбанк Мобайл
- «ИТ оборудование» - «Гравитон»
- «Кадры для цифровой экономики» - «Газпром нефть»
- «Коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий» - Банк ВТБ (ПАО)
- «Корпоративные цифровые решения» - «РуПост» (входит в «Группу Астра»), Effect Isource, «ИТ-Экспертиза», Content AI, ООО «Робин», Агентство цифровых трансформаций Articul
- «Операционные системы» - «Группа Астра»
- «Платформа корпоративных коммуникаций» - Frisbee
- «Платформы виртуализации и VDI» - Банк ВТБ (ПАО) - совместный проект с компаниями «Базис» и MIND Software
- «Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля» - РЕГЛАБ, ООО «Группа ЭНЭЛТ»
- «Системы планирования ресурсов предприятия» - ООО «Форк ИТ»
- «Системы резервного копирования» - «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»)
- «Системы управления базами данных» - СберТех
- «Системы управления взаимоотношениями с клиентами» - Cбер2B
- «Системы управления эффективностью предприятия» - Банк ВТБ (ПАО) - совместный проект с компаниями «Консист Бизнес Групп» и «ФОРБС Консалтинг»
- «Системы хранения данных» - ООО «Киберпротект»
- «Финансовые технологии» - Сбер, Альфа-Банк, Polis.online
- «ЦИФРА в образовании» - Правительство Москвы, МТС Линк
- «ЦИФРА в социальной сфере» - Банк ВТБ (ПАО), Правительство Москвы
- «Цифровая трансформация» - Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», Московский паркинг, NF GROUP, Агентство цифровых трансформаций Articul, Сотбит
- «Цифровизация госсектора» - Инновационный Центр «Безопасный транспорт» при ГКУ ЦОДД, ГКУ «Новые технологии управления», ФБУ «Тест-С.-Петербург», VESNA
- «Цифровой маркетплейс» - ООО «Аптрейд»
- «Цифровой прорыв» - Сбер, «Лента.ру» (медиахолдинг Rambler&Co)
- «Цифровой стартап» - ПЛАТИ ПО МИРУ
- «Цифровые решения для промышленности» - АО «Газстройпром», NVI Solutions
- «Цифровые решения для малого бизнеса» - Альфа-Банк, Тензор (разработчик Saby)
- «Цифровые решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры» - РТК-ЦОД
- «BIG DATA» - СДЭК
- «HRM-системы» - ИТ-экосистема «Лукоморье»
- «Агентский ИИ и мультиагентные системы» - Сбер, ИТ-экосистема «Лукоморье», Sherpa Robotics
- «Безопасность GenAI» - СберТех
- «ИИ в госуправлении» - Cбер2B
- «ИИ в здравоохранении (медицина и фармацевтика)» - ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, СП.АРМ
- «ИИ в промышленном производстве» - ПАО «ГМК «Норильский никель», К2 НейроТех
- «ИИ в социальной сфере» - «ТЕЛЕСНО»
- «ИИ в телекоме и мультимедиа» - МегаФон
- «ИИ в торговле и ритейле» - Правительство Москвы
- «ИИ в транспорте и логистике» - ГК «МОНТРАНС», ПАО «ММК»
- «ИИ в управлении персоналом» - ООО «Стахановец»
- «ИИ в финансовой аналитике и сервисах» - Сбер
- «Лучшие модели искусственного интеллекта» - ПАО «ММК», GreenData
- «Продукт года в области искусственного интеллекта» - Альфа-Банк, Сбер, IBS, Агентство цифровых трансформаций Articul
- «Стартап года в сфере искусственного интеллекта» - OSMI IT
- «Творческий потенциал ИИ» - Сбер
- «Технологии edge AI: ИИ на периферийных устройствах» - Smart Engines
Кроме того, победителями премии «Приоритет: Цифра - 2026» в специальной номинации «ИТ-Персона» стали:
- Юлия Бусоргина, директор по маркетингу и PR GreenData за личный вклад в коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий;
- Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга за личный вклад в развитие корпоративных цифровых решений и цифровизацию госсектора;
- Андрей Креер, генеральный директор ООО «ПОЛИС ОНЛАЙН» за личный вклад в реализацию корпоративных цифровых решений в финансовой отрасли;
- Азамат Кужин, главный менеджер Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» за личный вклад в реализацию цифровых решений в горно-металлургической отрасли;
- Дамир Нуриев, главный менеджер Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» за личный вклад в разработку и внедрение решений на основе искусственного интеллекта;
- Александр Попов, директор по связям с общественностью «Базис» за личный вклад в развитие коммуникаций в ИТ-сфере;
- Максим Тятюшев, генеральный директор АО «Сбербанк-Технологии» (СберТех) за личный вклад в разработку и внедрение корпоративных цифровых решений.
Конкурс проводится, ежегодно с 2023 года, как площадка для выявления и поощрения высокотехнологичных разработок и ноу-хау отечественных ИТ-компаний, их инновационных проектов и услуг, направленных на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области искусственного интеллекта.
Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»:
- Организатор – Проектный центр «Приоритет. Деловые мероприятия».
- Генеральный партнер – Компания «Норникель»
- Официальный партнер – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- Стратегические партнеры – АРПП «Отечественный софт» и АРПО «РУССОФТ»
- Специальный партнер - Платформа коммуникаций Frisbee
- Стратегический медиапартнер – Медиахолдинг Rambler&Co
- Официальные информационные партнеры – «Газета.Ru», «Лента.ру», ИД «Аргументы и Факты»