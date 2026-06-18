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Победителей премии «Приоритет: Цифра - 2026» наградили в Москве

Мария Иванова

17 июня в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026». Лауреатами стали 79 проектов в 44 номинациях, а также 7 представителей компаний в специальной номинации «ИТ-персона». Всего на конкурс поступило почти 300 заявок, сообщили в пресс-центре премии.

Победителей премии «Приоритет: Цифра - 2026» наградили в Москве
© Пресс-центр премии "Приоритет: Цифра-2026"
«Вручая награды победителям премии уже в 4-ый раз, мы отмечаем тот факт, что российская ИТ-отрасль вышла на новый уровень зрелости. Сегодня компании делают осознанный выбор в пользу отечественных решений не только ради импортозамещения, но и для повышения эффективности бизнеса. Российские ИТ-продукты демонстрируют конкурентоспособность, надежность и высокий уровень защиты, тем самым укрепляя цифровой суверенитет страны и создавая прочную основу для независимой цифровой экономики», - прокомментировал исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

Лауреатами премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали, как крупные компании, так и проекты компаний среднего и малого сегментов бизнеса в следующих номинациях:

  • «Информационная безопасность» - ГК «Солар», Positive Technologies, ООО «СёрчИнформ», AppSec Solutions, «ИТ-Экспертиза», Газпромбанк Мобайл
  • «ИТ оборудование» - «Гравитон»
  • «Кадры для цифровой экономики» - «Газпром нефть»
  • «Коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий» - Банк ВТБ (ПАО)
  • «Корпоративные цифровые решения» - «РуПост» (входит в «Группу Астра»), Effect Isource, «ИТ-Экспертиза», Content AI, ООО «Робин», Агентство цифровых трансформаций Articul
  • «Операционные системы» - «Группа Астра»
  • «Платформа корпоративных коммуникаций» - Frisbee
  • «Платформы виртуализации и VDI» - Банк ВТБ (ПАО) - совместный проект с компаниями «Базис» и MIND Software
  • «Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля» - РЕГЛАБ, ООО «Группа ЭНЭЛТ»
  • «Системы планирования ресурсов предприятия» - ООО «Форк ИТ»
  • «Системы резервного копирования» - «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»)
  • «Системы управления базами данных» - СберТех
  • «Системы управления взаимоотношениями с клиентами» - Cбер2B
  • «Системы управления эффективностью предприятия» - Банк ВТБ (ПАО) - совместный проект с компаниями «Консист Бизнес Групп» и «ФОРБС Консалтинг»
  • «Системы хранения данных» - ООО «Киберпротект»
  • «Финансовые технологии» - Сбер, Альфа-Банк, Polis.online
  • «ЦИФРА в образовании» - Правительство Москвы, МТС Линк
  • «ЦИФРА в социальной сфере» - Банк ВТБ (ПАО), Правительство Москвы
  • «Цифровая трансформация» - Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», Московский паркинг, NF GROUP, Агентство цифровых трансформаций Articul, Сотбит
  • «Цифровизация госсектора» - Инновационный Центр «Безопасный транспорт» при ГКУ ЦОДД, ГКУ «Новые технологии управления», ФБУ «Тест-С.-Петербург», VESNA
  • «Цифровой маркетплейс» - ООО «Аптрейд»
  • «Цифровой прорыв» - Сбер, «Лента.ру» (медиахолдинг Rambler&Co)
  • «Цифровой стартап» - ПЛАТИ ПО МИРУ
  • «Цифровые решения для промышленности» - АО «Газстройпром», NVI Solutions
  • «Цифровые решения для малого бизнеса» - Альфа-Банк, Тензор (разработчик Saby)
  • «Цифровые решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры» - РТК-ЦОД
  • «BIG DATA» - СДЭК
  • «HRM-системы» - ИТ-экосистема «Лукоморье»
  • «Агентский ИИ и мультиагентные системы» - Сбер, ИТ-экосистема «Лукоморье», Sherpa Robotics
  • «Безопасность GenAI» - СберТех
  • «ИИ в госуправлении» - Cбер2B
  • «ИИ в здравоохранении (медицина и фармацевтика)» - ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, СП.АРМ
  • «ИИ в промышленном производстве» - ПАО «ГМК «Норильский никель», К2 НейроТех
  • «ИИ в социальной сфере» - «ТЕЛЕСНО»
  • «ИИ в телекоме и мультимедиа» - МегаФон
  • «ИИ в торговле и ритейле» - Правительство Москвы
  • «ИИ в транспорте и логистике» - ГК «МОНТРАНС», ПАО «ММК»
  • «ИИ в управлении персоналом» - ООО «Стахановец»
  • «ИИ в финансовой аналитике и сервисах» - Сбер
  • «Лучшие модели искусственного интеллекта» - ПАО «ММК», GreenData
  • «Продукт года в области искусственного интеллекта» - Альфа-Банк, Сбер, IBS, Агентство цифровых трансформаций Articul
  • «Стартап года в сфере искусственного интеллекта» - OSMI IT
  • «Творческий потенциал ИИ» - Сбер
  • «Технологии edge AI: ИИ на периферийных устройствах» - Smart Engines

Кроме того, победителями премии «Приоритет: Цифра - 2026» в специальной номинации «ИТ-Персона» стали:

  • Юлия Бусоргина, директор по маркетингу и PR GreenData за личный вклад в коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий;
  • Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга за личный вклад в развитие корпоративных цифровых решений и цифровизацию госсектора;
  • Андрей Креер, генеральный директор ООО «ПОЛИС ОНЛАЙН» за личный вклад в реализацию корпоративных цифровых решений в финансовой отрасли;
  • Азамат Кужин, главный менеджер Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» за личный вклад в реализацию цифровых решений в горно-металлургической отрасли;
  • Дамир Нуриев, главный менеджер Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» за личный вклад в разработку и внедрение решений на основе искусственного интеллекта;
  • Александр Попов, директор по связям с общественностью «Базис» за личный вклад в развитие коммуникаций в ИТ-сфере;
  • Максим Тятюшев, генеральный директор АО «Сбербанк-Технологии» (СберТех) за личный вклад в разработку и внедрение корпоративных цифровых решений.

Конкурс проводится, ежегодно с 2023 года, как площадка для выявления и поощрения высокотехнологичных разработок и ноу-хау отечественных ИТ-компаний, их инновационных проектов и услуг, направленных на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области искусственного интеллекта.

Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»:

  • Организатор – Проектный центр «Приоритет. Деловые мероприятия».
  • Генеральный партнер – Компания «Норникель»
  • Официальный партнер – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
  • Стратегические партнеры – АРПП «Отечественный софт» и АРПО «РУССОФТ»
  • Специальный партнер - Платформа коммуникаций Frisbee
  • Стратегический медиапартнер – Медиахолдинг Rambler&Co
  • Официальные информационные партнеры – «Газета.Ru», «Лента.ру», ИД «Аргументы и Факты»