Победителей премии «Приоритет: Цифра - 2026» наградили в Москве

17 июня в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026». Лауреатами стали 79 проектов в 44 номинациях, а также 7 представителей компаний в специальной номинации «ИТ-персона». Всего на конкурс поступило почти 300 заявок, сообщили в пресс-центре премии.

© Пресс-центр премии "Приоритет: Цифра-2026"

«Вручая награды победителям премии уже в 4-ый раз, мы отмечаем тот факт, что российская ИТ-отрасль вышла на новый уровень зрелости. Сегодня компании делают осознанный выбор в пользу отечественных решений не только ради импортозамещения, но и для повышения эффективности бизнеса. Российские ИТ-продукты демонстрируют конкурентоспособность, надежность и высокий уровень защиты, тем самым укрепляя цифровой суверенитет страны и создавая прочную основу для независимой цифровой экономики», - прокомментировал исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

Лауреатами премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали, как крупные компании, так и проекты компаний среднего и малого сегментов бизнеса в следующих номинациях:

«Информационная безопасность» - ГК «Солар», Positive Technologies, ООО «СёрчИнформ», AppSec Solutions, «ИТ-Экспертиза», Газпромбанк Мобайл

«ИТ оборудование» - «Гравитон»

«Кадры для цифровой экономики» - «Газпром нефть»

«Коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий» - Банк ВТБ (ПАО)

«Корпоративные цифровые решения» - «РуПост» (входит в «Группу Астра»), Effect Isource, «ИТ-Экспертиза», Content AI, ООО «Робин», Агентство цифровых трансформаций Articul

«Операционные системы» - «Группа Астра»

«Платформа корпоративных коммуникаций» - Frisbee

«Платформы виртуализации и VDI» - Банк ВТБ (ПАО) - совместный проект с компаниями «Базис» и MIND Software

«Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля» - РЕГЛАБ, ООО «Группа ЭНЭЛТ»

«Системы планирования ресурсов предприятия» - ООО «Форк ИТ»

«Системы резервного копирования» - «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»)

«Системы управления базами данных» - СберТех

«Системы управления взаимоотношениями с клиентами» - Cбер2B

«Системы управления эффективностью предприятия» - Банк ВТБ (ПАО) - совместный проект с компаниями «Консист Бизнес Групп» и «ФОРБС Консалтинг»

«Системы хранения данных» - ООО «Киберпротект»

«Финансовые технологии» - Сбер, Альфа-Банк, Polis.online

«ЦИФРА в образовании» - Правительство Москвы, МТС Линк

«ЦИФРА в социальной сфере» - Банк ВТБ (ПАО), Правительство Москвы

«Цифровая трансформация» - Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», Московский паркинг, NF GROUP, Агентство цифровых трансформаций Articul, Сотбит

«Цифровизация госсектора» - Инновационный Центр «Безопасный транспорт» при ГКУ ЦОДД, ГКУ «Новые технологии управления», ФБУ «Тест-С.-Петербург», VESNA

«Цифровой маркетплейс» - ООО «Аптрейд»

«Цифровой прорыв» - Сбер, «Лента.ру» (медиахолдинг Rambler&Co)

«Цифровой стартап» - ПЛАТИ ПО МИРУ

«Цифровые решения для промышленности» - АО «Газстройпром», NVI Solutions

«Цифровые решения для малого бизнеса» - Альфа-Банк, Тензор (разработчик Saby)

«Цифровые решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры» - РТК-ЦОД

«BIG DATA» - СДЭК

«HRM-системы» - ИТ-экосистема «Лукоморье»

«Агентский ИИ и мультиагентные системы» - Сбер, ИТ-экосистема «Лукоморье», Sherpa Robotics

«Безопасность GenAI» - СберТех

«ИИ в госуправлении» - Cбер2B

«ИИ в здравоохранении (медицина и фармацевтика)» - ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, СП.АРМ

«ИИ в промышленном производстве» - ПАО «ГМК «Норильский никель», К2 НейроТех

«ИИ в социальной сфере» - «ТЕЛЕСНО»

«ИИ в телекоме и мультимедиа» - МегаФон

«ИИ в торговле и ритейле» - Правительство Москвы

«ИИ в транспорте и логистике» - ГК «МОНТРАНС», ПАО «ММК»

«ИИ в управлении персоналом» - ООО «Стахановец»

«ИИ в финансовой аналитике и сервисах» - Сбер

«Лучшие модели искусственного интеллекта» - ПАО «ММК», GreenData

«Продукт года в области искусственного интеллекта» - Альфа-Банк, Сбер, IBS, Агентство цифровых трансформаций Articul

«Стартап года в сфере искусственного интеллекта» - OSMI IT

«Творческий потенциал ИИ» - Сбер

«Технологии edge AI: ИИ на периферийных устройствах» - Smart Engines

Кроме того, победителями премии «Приоритет: Цифра - 2026» в специальной номинации «ИТ-Персона» стали:

Юлия Бусоргина, директор по маркетингу и PR GreenData за личный вклад в коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий;

Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга за личный вклад в развитие корпоративных цифровых решений и цифровизацию госсектора;

Андрей Креер, генеральный директор ООО «ПОЛИС ОНЛАЙН» за личный вклад в реализацию корпоративных цифровых решений в финансовой отрасли;

Азамат Кужин, главный менеджер Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» за личный вклад в реализацию цифровых решений в горно-металлургической отрасли;

Дамир Нуриев, главный менеджер Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» за личный вклад в разработку и внедрение решений на основе искусственного интеллекта;

Александр Попов, директор по связям с общественностью «Базис» за личный вклад в развитие коммуникаций в ИТ-сфере;

Максим Тятюшев, генеральный директор АО «Сбербанк-Технологии» (СберТех) за личный вклад в разработку и внедрение корпоративных цифровых решений.

Конкурс проводится, ежегодно с 2023 года, как площадка для выявления и поощрения высокотехнологичных разработок и ноу-хау отечественных ИТ-компаний, их инновационных проектов и услуг, направленных на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области искусственного интеллекта.

Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»: