Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью китайскому профессору Чжан Вэйвэю заявила, что западная пропаганда уже не оказывает значительного влияния на российское общество.

Интервьюер в ходе беседы поинтересовался, оказывает ли пропаганда Запада большое влияние на людей в России, представляет ли она угрозу для социума.

«Уже нет. Уже не влиятельна», — ответила главный редактор RT.

Симоньян при этом отметила, что Россия может учиться у Китая тому, как Пекин защитил свой информационный суверенитет.

Полное интервью — на сайте RT.