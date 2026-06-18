Препати Пикника Афиши х Сбер: ПИКовые дамы, живая музыка и фото на террасе ресторана RIZZ

Обратный отсчет до фестиваля запустили друзья и резиденты коммуникационного агентства DIDENOK TEAM – Катя Адушкина, Даня Крастер, Катя Позова, Кирилл Бельский, Даня Вегас, Катя Тюрина и другие – под Собачий Lie, Kochneva, Jazzbe, ХАЦКЕВИЧА

© Пресс-служба компании «Афиша»

17 июня 2026 года терраса столичного ресторана RIZZ превратилась в эпицентр фестивального вайба: масштабная закрытая вечеринка в честь предстоящего Пикника Афиши x Сбер задала тон всему лету. Гости первыми дегустировали лимитированную комбучу со вкусом малины и базилика от Symbiotica и «Сварщицы Екатерины», фотографировались на стильной веранде с панорамой Москвы, слушали акустику, танцевали до самого закрытия под диджей-сеты и выясняли, кто такие «неофолк-тян» и почему люди все еще делят друг друга на типы.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Гостей приветствовал ивент-директор «Афиши» и генеральный продюсер Пикника Афиши х Сбер Яков Трахман. Он поблагодарил всех за присутствие и напомнил, что через 2 дня состоится главное событие лета и вся программа уже ждет гостей в фестивальном луна-парке «Коломенского».

Главным событием вечера стал паблик-ток «Охота на представителей городских типажей». Модераторами выступили представители «Афиши Daily»: редактор и автор Telegram-канала «Субкультура Шура» Шура Богачева, а также шеф-редактор Леша Горбаш. В дискуссии приняли участие: генеральный директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Пейзулла Магомедов, блогер Сауд Муратович, представитель объединения «Хоумис» Костя Береза и ведущая проекта «ТусаНаТусе», журналистка Крис.

Спикеры разбирали эволюцию субкультур – от «усачей с карабинами» до «ПИКовых дам» (жительницы новостроек компании ПИК), – и главное, попытались ответить на вопрос, что стоит за самой «охотой». Оказалось, делить на типажи – это не просто способ упростить реальность, а попытка найти общий язык в мире, где ориентиры постоянно меняются. Для брендов такие ярлыки – навигатор по аудитории, для самих носителей – возможность увидеть себя со стороны, иногда с иронией, иногда с неожиданным узнаванием. В итоге разговор вышел не про закрепление штампов, а про то, как мы пытаемся понять друг друга.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Музыкальный вечер открыли диджей-сеты Антона Савенко и Romey, разогрев публику. Продолжили программу Jazzbe, kochneva, Собачий Lie, ХАЦКЕВИЧ и VACKA с акустическими сетами. Финальным аккордом препати стал диджей-сет от блогера Платона Горохова, под который гости танцевали до самого закрытия. Мероприятие прошло при поддержке «Перекрёсток Select», который установил на препати тематическую фотозону в виде большой продуктовой корзины с готовыми блюдами.

До Пикника Афиши х Сбер в Москве остались считанные дни. Насыщенная программа фестиваля стремительно пополняется, обещая стать главным событием этого лета. Спорт, арт-мастерские, театр, настольные игры и гастрономические эксперименты – каждый найдет занятие по душе.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Встречаемся 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 8 августа на Елагином острове в Петербурге. Билеты уже можно купить на официальном сайте.