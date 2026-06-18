Вадим Верник назвал Золотовицкого человеком эпохи Возрождения

Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий выполнял любую задачу с "невероятной легкостью", он был человеком эпохи Возрождения, заявил в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник. Творческий вечер, посвященный мастеру, пройдет в театре 29 июня.

18 июня Золотовицкому могло бы исполниться 65 лет.

"29 июня МХТ имени Чехова завершит сезон вечером, посвященным Игорю Яковлевичу. Он был совершенно уникальным человеком - я бы сказал, человеком эпохи Возрождения. Все, что Игорь Яковлевич делал - а делал он невероятно много, работал в разных направлениях, - делал "вкусно", ярко, гармонично. С какой-то невероятной легкостью. За каждой его историей стоял большой труд, большая творческая работа, но он сохранял визуальную легкость: делал все с юмором, с улыбкой", - говорит Верник.

Актерская фактура

Собеседник агентства добавляет, что Золотовицкому удавалось все, за что он брался. "Он был и ректором Школы-студии МХАТ, и директором Центрального дома актера, и ведущим артистом Художественного театра, - отмечает Верник. - В последнее время Игорь Яковлевич очень много снимался - все это были прекрасные актерские работы. Особенно роль в сериале "Улица Шекспира" (режиссер Данил Чащин - прим. ТАСС). И, конечно, он был замечательным мужем, счастливым отцом. Двое его сыновей, Саша и Алексей, - состоявшиеся режиссеры. Жена, Вера, - потрясающая актриса МХТ".

Особое внимание Верник обращает на "актерскую фактуру" заслуженного артиста - как внешнюю, так и внутреннюю. "Одно то, что Евгений Гришковец писал пьесы специально для Игоря Яковлевича, в расчете на его индивидуальность, о многом говорит", - добавил он. В пример руководитель пресс-службы МХТ имени А. П. Чехова приводит спектакль "Дом" (режиссер Сергей Пускепалис, пьеса - Евгений Гришковец и Анна Матисон), который покинул репертуар в связи со смертью мастера. Почти 15 лет Золотовицкий исполнял в нем главную роль.

"В 2022 году по собственной пьесе Гришковец поставил спектакль "Винни-Пуховские чтения". Эта работа сохранилась в репертуаре Художественного театра. И, что символично, роль, которую раньше исполнял Игорь Яковлевич, сейчас исполняет Алексей Красненков, его ученик. А сколько всего учеников было у Золотовицкого!? Как он умел угадывать эти юные актерские индивидуальности… Угадывать будущих артистов, профессионалов. Это тоже особый талант", - подчеркивает Верник.

В памяти навсегда

В заключение собеседник ТАСС заявил, что коллектив театра не был готов к смерти мастера. "Жизнь Игоря Яковлевича оборвалась как будто на ходу. Никто не был к этому готов. Не был готов к этому и сам Золотовицкий. Но трагедия случилась. Сегодня все мы по-прежнему помним Игоря Яковлевича - его улыбку, теплую актерскую энергию, замечательные роли. Он навсегда останется в нашей памяти", - подвел итог руководитель пресс-службы МХТ имени А. П. Чехова.

Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января 2026 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актеру было 64 года. Церемония прощания с мастером проходила 17 января в зале Основной сцены МХТ им. А. П. Чехова, почтить его память пришли сотни людей. Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище.