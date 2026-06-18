Адвокат высказался о приговоре Митрошиной за отмывание денег
Приговор блогерше Александре Митрошиной по делу об отмывании денег можно считать сравнительно мягким наказанием. Как сообщает News.ru, об этом заявил адвокат Сергей Жорин.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил Митрошину к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 900 тысяч рублей за отмывание денег. Кроме того, у блогерши конфисковали имущество на 115 млн рублей.
«Легализация денежных средств в особо крупном размере является тяжким преступлением, за которое закон предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Назначение трех лет условно можно считать сравнительно мягким наказанием. Вместе с тем условное осуждение прямо допускается законом, если суд приходит к выводу, что исправление возможно без реального отбывания срока», — прокомментировал ситуацию Жорин.
Жорин добавил, что говорить о стандартном наказании в случае отмывания денег некорректно: решение принимается индивидуально, учитывая обстоятельства, личность обвиняемого, смягчающие и отягчающие факторы. Однако адвокат заметил, что по таким делам часто назначают реальное лишение свободы, а конфискация имущества является отдельной мерой наказания.