«Рискуем доверить детей случайным людям»: эксперты оценили идею бесплатных нянь в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой предоставить семьям с детьми до трех лет право на получение до 100 часов бесплатных услуг няни ежегодно. Воспользоваться сервисом предлагается через портал Госуслуг или органы социальной защиты. Однако реализация этой идеи вызывает серьезные вопросы у экспертов, которые разделились во мнениях относительно ее пользы и безопасности.

Как напоминает председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, услуга «социальной няни» уже действует в 41 регионе страны. Она предоставляется семьям в трудной жизненной ситуации (студентам, одиноким родителям) на срок до шести месяцев по несколько часов в день. Ключевое отличие этих специалистов — они являются проверенными сотрудниками органов соцзащиты, а не частными лицами из интернета.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркивает главную проблему инициативы:

«Без внятной системы обучения, аттестации и контроля мы рискуем доверить самых маленьких россиян случайным людям».

По ее мнению, запускать программу без пилотного тестирования и четких стандартов кадрового отбора опасно.

Несмотря на риски, детский психолог Наталья Наумова считает подобную меру необходимой, передает «Вечерняя Москва». По ее словам, временная помощь профессионала позволяет родителям избежать эмоционального выгорания, отдохнуть и восстановить отношения. Это напрямую влияет на снижение психологической нагрузки, служит профилактикой послеродовой депрессии и создает более здоровую атмосферу в семье.