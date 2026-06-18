Жертва удара по автобусу с детьми под Брянском была беременна

Виктория Горошко, которая погибла при ударе БПЛА ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области, была беременна. Об этом рассказала мама единственной девочки в команде Елена Белая.

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— Мы сначала расстроились, что у нас не получилось поехать. Но, наверное, боженька нас сберег. Наш тренер Алексей Горошко в реанимации, у него рука раздроблена, знаю, что детки в тяжелом состоянии, от осколков они, получается, ранились, — рассказала женщина.

По словам Елены Белой, они с дочкой тоже должны были находиться в автобусе. Однако перед поездкой ребенок сломал ногу, передает RT.

Россия продолжит проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине в ответ на удар Вооруженных сил страны по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом в среду, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. Один человек погиб, ранения получили семь пассажиров, среди них пятеро несовершеннолетних. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».