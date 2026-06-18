В Пулкове отменили более 20 рейсов в Москву

22 рейса по направлению Петербург - Москва отменены в аэропорту Пулково, следует из данных онлайн-табло. Еще четыре рейса задерживаются.

Как уточняет пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", отмены и задержки рейсов связаны с ограничениями воздушного пространства в Москве и Московской области.

"В связи с ограничениями воздушного пространства в Москве (и Московской области) корректируется полетная программа в этом направлении. Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

18 июня временные воздушные ограничения были введены в Шереметьеве, Домодедове, Внукове и Жуковском.