Поступление в десятый класс для российских школьников стало сложнее

В России наблюдается ужесточение требований при поступлении школьников в десятый класс. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на родителей учащихся.

По их словам, даже одна тройка, полученная на экзамене, может стать серьёзным препятствием для продолжения обучения в старшей школе.

Как отметила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, число девятиклассников, выбирающих колледжи и техникумы вместо продолжения обучения в школе, ежегодно увеличивается. По оценкам экспертов, в 2026 году около 70% выпускников девятых классов продолжат образование в системе среднего профессионального образования. Годом ранее этот показатель составлял 63%.

По словам Абрамченко, обычно из пяти-шести девятых классов формируют лишь два десятых. При этом количество бюджетных мест в колледжах и техникумах ограничено, а стоимость платного обучения может достигать 150–200 тыс. рублей в год.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что улучшение результатов ЕГЭ связано не с упрощением экзамена, а с изменением формата подготовки школьников.