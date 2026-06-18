«Подвергся вражеской атаке»: движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы сейчас заблокировано. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал глава региона.

Кроме того, губернатор рекомендовал воздержаться от поездок по данному направлению. Евраев также предупредил, что сейчас продолжается работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. При этом движение транспорта в районе пожара не затруднено.

До этого Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.