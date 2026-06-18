ВЦИОМ: в России признаки престижа сместились с брендов на социальные гарантии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Элитные автомобили и дорогие бренды больше не воспринимаются россиянами как признаки прочного социального положения - сегодня статус измеряется возможностью обеспечить детям качественный старт в жизни, сохранить собственное здоровье и обеспечить семье стабильность. Таковы результаты нового исследования Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Прежние маркеры успеха, вроде элитных автомобилей и брендовых вещей, уже не дают ощущения прочного положения, потому что не решают ключевых жизненных задач. На этом фоне престиж становится более "социальным": он связан с возможностью обеспечить детям старт, себе - здоровье, семье - устойчивость", - пояснила руководитель пресс-службы центра Яна Ширяева.

Если в 2006 году главным признаком престижа было "хорошее жилье" (55%), то в 2026 на первое место вышла возможность дать детям качественное образование - ее выбрали 50% опрошенных, следует из результатов опроса АЦ ВЦИОМ "Престиж и статус в современной России". По данным исследования, наличие автомобиля перестало быть маркером престижа (снижение с 27% в 2006 году до 15% в 2026 году), заграничный отдых - с 23% до 15%, дорогая мебель и техника - с 10% до 3%. При этом, как отмечают исследователи, образ престижной жизни сегодня универсален и практически не зависит от материального положения респондентов: во всех группах образование и медицина уверенно лидируют.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 мая 2026 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.