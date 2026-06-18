Троечников выживают из школ: плохие оценки закрывают путь в 10 класс

Родители жалуются, что учителя требуют средний балл аттестата не ниже 4,5 и участие в олимпиадах. Эксперты ожидают рекордного оттока в колледжи, сообщают «Известия».

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По словам матерей учеников, в школах предлагают либо пересдать экзамены осенью, либо уйти в техникум. В одном из столичных учебных заведений родителям пришлось писать коллективное заявление, чтобы открыть обычный класс вместо профильного.

Юристы напоминают, что отказ в зачислении при наличии сданных ОГЭ является незаконным. В 2025 году рекордные 63% девятиклассников ушли в СПО, в 2026-м показатель может достичь 70. Количество бюджетных мест ограничено, а конкурс становится жестче из-за расширения списка льготных категорий.

Обучение в колледже крупного города сопоставимо с ценой регионального вуза и достигает 150–200 тысяч рублей в год. Минпросвещения обещает увеличить бесплатный набор на 30 тысяч мест, почти 60% из них — для технических специалистов.