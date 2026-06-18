18 июня: какой праздник отмечают в России и мире

18 июня в России отмечают День службы военных сообщений Вооруженных сил. В мире в этот день празднуют День гордости аутистов и День пикника. Православные 18 июня чтут память мученика Дорофея Тирского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

День службы военных сообщений Вооруженных сил России

Праздник был утвержден указом президента России Владимиром Путиным в 2017 году. В настоящее время Служба организовывает воинские перевозки и представляет российское оборонное ведомство на железных дорогах, а также на морском, речном и автомобильном транспорте.

По традиции военным связистам в этот день вручают почетные знаки и медали за достижения в службе. Также проводятся круглые столы и семинары, где обсуждаются вопросы дальнейшего развития этой профессии.

Праздники в мире

Международный день пикника

Ежегодно 18 июня отмечается Международный день пикника. Истоки этого события доподлинно неизвестны, однако это не отменяет популярность праздника во многих странах мира. Чтобы присоединиться к торжеству, достаточно выйти на природу с семьей или друзьями, устроить пикник с сэндвичами, напитками и фруктами и просто наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.

День гордости аутистов

День гордости аутистов впервые был отмечен в 2005 году, после чего стал ежегодным глобальным событием для всего мира. Мероприятие было создано с целью рассказать обычным людям, что аутисты — уникальные личности, не нуждающиеся в лечении и имеющие права жить счастливой и полноценной жизнью.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 июня

Международный день суши; День недалекого будущего; Международный день паники; Мeждунapoдный дeнь бopьбы c языкoм нeнaвиcти.

Какой церковный праздник 18 июня

День памяти священномученика Дорофея Тирского

Святой Дорофей был епископом в Тире Финикийском, где успел обратить в христианскую веру множество язычников. Когда же на христиан начались гонения, святителю было уже более ста лет, и он отправился из Тира в Мизийский город Уд, где и закончился его земной путь. Епископа схватили придворные императора и за отказ поклонится идолам подвергли пыткам, после которых он отошел к Богу.

День памяти преподобного Феодора Иорданского

Еще в молодости преподобный Феодор стал монахом и ушел в Иорданскую пустыню, где вел жизнь отшельника. По преданию, святой получил от Бога дар чудотворения. Так, однажды, плывя на корабле в Константинополь, преподобный попросил у Господа сделать морскую воду пресной для утоления жажды его спутников, и тотчас произошло чудо — люди смогли испить чистой несоленой воды.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 июня

День памяти преподобного Анувия; День памяти преподобного Дорофея Палестинского; День памяти благоверного князя Феодора Новгородского; День памяти блаженного митрополита Киевского и всея Руси Константина.

Приметы на 18 июня

В облачный день яркий закат — к затяжному ненастью; Ветер с севера — к солнечному дню; Сильный запах травы — к скорому дождю; Туман над водой — к богатому урожаю грибов.

Кто родился 18 июня

Пол Маккартни — британский музыкант. Является одним из основателей группы The Beatles, которая к середине 1960-х приобрела мировую популярность. Маккартни является обладателем «Оскара», «Золотого глобуса» и 27 премий «Грэмми». Он также включен в «Зал славы рок-н-ролла». В 1997 году королева Елизавета II посвятила исполнителя в рыцари Британской империи.

Юрий Соломин — народный артист СССР и бывший художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. В качестве актера дебютировал в киноленте «Инспектор уголовного розыска» и многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить…»

Кто еще родился 18 июня

Ирина Пегова (48 лет) — российская актриса; Игорь Золотовицкий (1961-2026) — российский актер; Иван Гончаров (1812-1891) — русский писатель; Жамель Деббуз (50 лет) — французский актер.