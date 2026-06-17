Пропавшая в Мексике Таякина вернулась в Россию и рассказала об истязаниях

Пропавшая на два года в Мексике Мария Таякина вернулась в Россию. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на шоу «Малахов».

© Консульский отдел Посольства России в Мексике

Как рассказала мать Марии Людмила Таякина, в Мексику девушку позвал поработать в отеле знакомый. Но через три месяца, как заявила женщина, знакомый уволил Марию и даже попытался ее отравить. В итоге россиянка осталась в Мексике одна — без денег и вещей.

При этом, Мария иногда выходила на связь с родственниками, но последние считают, что за переговорами кто-то следил — девушка вела себя странно, а ее близким приходили сообщения на испанском языке. В некоторых из них требовали деньги, чтобы Марию доставили в Мехико. Когда родственники девушки обратились в консульство, звонки прекратились, но Таякина тоже исчезла.

Пропавшую два года назад в Мексике россиянку уговорили вернуться домой

В итоге Марию нашли с помощью консульства. Сначала она отказалась возвращаться, но позже она все-таки согласилась. В эфире студии «Малахов» она рассказала, что в отеле жили выходцы из Канады, которые оказывали давление на владельца. Именно они, по ее словам, решили выжить Марию из отеля и даже настроили против нее местных жителей.

После выселения и потери работы Мария попала к некоему «господину Рудольфу», который, как рассказала россиянка, накачивал ее веществами и истязал. При этом, в какой-то момент Таякиной помогли дипломаты — ее поместили в рехаб и оплатили лечение. Но Таякина сбежала, заявив, что ее «отправили в тюрьму, а не в реабилитационный центр».

На вопрос о том, почему Мария сразу не связалась с посольством и не поехала в Россию, девушка заявила, что хотела вернуть деньги, которые ей не выплатил владелец отеля.