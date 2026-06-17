Блогер Митрошина заявила, что на нее не распространяются российские законы

В своем последнем слове в суде блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации 127 миллионов рублей, в среду, 17 июня, рассказала, что выплатила задолженность перед ФНС, но после прибытия в Россию она узнала о новом уголовном деле, возбужденном в ее отношении. В результате блогер находится на домашнем аресте и не может работать и выплачивать налоги.

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В связи с этим она заявила, что на нее якобы не распространяются российские законы.

— За год моего домашнего ареста, как сказал мой защитник, я выплатила ФНС более 600 миллионов налогов. И затем, когда я прилетела в Россию, в очередной раз я в аэропорту узнала о том, что на меня завели следующее уголовное дело, меня задержали и поместили под домашний арест, где я нахожусь уже больше года, на протяжении 14 месяцев, — рассказала девушка.

Митрошина подчеркнула, что из-за ее невозможности работать Россия получила «просто неработающего налогоплательщика», который уже на протяжении года находится на домашнем аресте, передает ТАСС.

Ранее прокурор запросила назначить Александре Митрошиной три года лишения свободы в колонии и оштрафовать ее на 900 тысяч рублей. При этом гособвинитель обратила внимание суда на то, что блогер сотрудничала со следствием.