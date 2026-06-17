Фестиваль «Таврида.АРТ» впервые пройдет на Международном фестивале молодёжи
В 2026 году Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) станет частью Международного фестиваля молодёжи (МФМ) и покажет гостям со всего мира самые яркие форматы главного арт-фестиваля страны. Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге объединит 10 тысяч участников из 190 стран.
Международный фестиваль молодежи представит мировой аудитории ключевые молодежные проекты России. «Таврида.АРТ» зарекомендовала себя как себя как одна из самых масштабных площадок страны, объединяющая молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Именно поэтому команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы международного фестиваля и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект — Фестиваль молодого искусства.
В основе программы фестиваля «Таврида.АРТ» — современные форматы, созданные с опорой на традиционные ценности. Участники МФМ увидят традиционные мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера в Крыму: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл «Арт.Молодость».
Еще один формат, который ежегодно становится зрелищным событием фестиваля «Таврида.АРТ», — карнавальное шествие — в рамках МФМ выйдет на новый уровень и станет шествием молодёжи мира. Участники в национальных костюмах пройдут вместе, демонстрируя самобытный национальный колорит и богатство культур.
Международный фестиваль молодежи — событие не только для его участников со всего мира, но и для жителей Екатеринбурга, которые принимают у себя международную программу. В благодарность за прием «Таврида.АРТ» покажет екатеринбуржцам большое шоу, а также подарит городу арт-объект, созданный резидентами арт-кластера «Таврида» как символическую связь Крыма и Урала.
Для жителей и гостей Крыма арт-кластер «Таврида» продолжает работать: идет регистрация на летние школы и программы Академии «Меганом», проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.