Фестиваль «Таврида.АРТ» впервые пройдет на Международном фестивале молодёжи

В 2026 году Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) станет частью Международного фестиваля молодёжи (МФМ) и покажет гостям со всего мира самые яркие форматы главного арт-фестиваля страны. Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге объединит 10 тысяч участников из 190 стран.

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Международный фестиваль молодежи представит мировой аудитории ключевые молодежные проекты России. «Таврида.АРТ» зарекомендовала себя как себя как одна из самых масштабных площадок страны, объединяющая молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Именно поэтому команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы международного фестиваля и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект — Фестиваль молодого искусства.

В основе программы фестиваля «Таврида.АРТ» — современные форматы, созданные с опорой на традиционные ценности. Участники МФМ увидят традиционные мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера в Крыму: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл «Арт.Молодость».

Еще один формат, который ежегодно становится зрелищным событием фестиваля «Таврида.АРТ», — карнавальное шествие — в рамках МФМ выйдет на новый уровень и станет шествием молодёжи мира. Участники в национальных костюмах пройдут вместе, демонстрируя самобытный национальный колорит и богатство культур.

Международный фестиваль молодежи — событие не только для его участников со всего мира, но и для жителей Екатеринбурга, которые принимают у себя международную программу. В благодарность за прием «Таврида.АРТ» покажет екатеринбуржцам большое шоу, а также подарит городу арт-объект, созданный резидентами арт-кластера «Таврида» как символическую связь Крыма и Урала.

Для жителей и гостей Крыма арт-кластер «Таврида» продолжает работать: идет регистрация на летние школы и программы Академии «Меганом», проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.