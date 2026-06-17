Цискаридзе высказался о современных балеринах

Николай Цискаридзе дал откровенное интервью, в котором рассказал о личном и о работе. Бывший премьер Большого театра признался, почему так и не решился завести наследников, и что его страшит.

Артист уже неоднократно говорил, что его позиция насчет брака остается неизменной. Николай боится колоссальной ответственности, да к тому же не видит хороших примеров в своем окружении, которые смогли бы его мотивировать на создание семьи. Вместо своих детей Цискаридзе воспитывает артистов балета. Он стал наставником для студентов. Правда, порой Николай с удивлением узнает, что о нем говорят юные танцовщики.

"Иногда слышу, что меня кто-то боится и мне так смешно. Потому что я сам подхожу, со всеми детьми разговариваю. Не строю никаких барьеров. Иногда призываю их к ответственности, приучаю к порядку, к тому, что если я иду, то они должны встать. Потому что это школа, так полагается… Так что с детьми разговариваю на равных. Говорю: "Пойми, я вот сейчас на тебя ругаюсь не потому, что я хочу показать, какой я начальник. Мне надо из тебя выдавить максимум. От тебя зависит твой успех. И мой тоже", — признался артист.

Хоть Цискаридзе и воспитывает новое поколение звезд балета, он с горечью признался, что "хороший" танец постепенно сводится к технике. Но за количеством оборотов, прыжками и физической формой теряется искусство, а балет — это прежде всего искусство.

По мнению Николая Максимовича, нет в наши дни хороших балерин. Последняя великая артистка закончила карьеру более 10 лет назад, уверен Цискаридзе.