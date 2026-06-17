Названо слово, вызвавшее затруднения у участников ЕГЭ по русскому языку

Участники ЕГЭ-2026 по русскому языку испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», рассказал журналистам руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по русскому языку в основной день сдавали почти 662 тысячи участников. Средний тестовый балл по этому предмету вырос с 60,68 в 2025 году до 63,06 в 2026 году, почти две тысячи выпускников получили 100 баллов.

«В этом году словом-открытием для нас и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие», — отметил Дощинский.

Разработчик пояснил, что многие участники испытали затруднения при идентификации этого понятия, при том, что получили ряд подсказок.

По его мнению, школьникам следует больше читать, расширять лексикон. Он добавил, что орфография находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса учеников.

Ранее сообщалось, что в 2024 году самым сложным для участников оказалось задание под номером четырнадцать, в котором нужно было выбрать случаи, когда наречия пишутся слитно, а когда раздельно.

в 2025 году участники экзамена по русскому языку неправильно написали слова «обындеветь» (покрыться инеем), «усмиренный», «расшвырянные» (вещи).

По оценке экспертов, это обусловлено тем, что юноши и девушки не знали значения слов, не применяли их в бытовом общении.