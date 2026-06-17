Врачи в Екатеринбурге обнаружили новую опасность работы на удаленке

Врачи в Екатеринбурге обнаружили новую неожиданную опасность работы на удаленке — у местной жительницы нашли «синдром поджаренной кожи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Женщина обратилась к врачам после того, как нашла на коже в районе бедер крупные пятна сыпи коричнево-багрового цвета. Кроме того, пятна шелушились. Выяснилось, что в последнее время пострадавшая работает удаленно с ноутбука, который она кладет себе на бедра — с наступлением жары контакт ноутбука с кожей стал прямым. Именно это, по сообщению врачей, и вызвало реакцию.

«Тепловая эритема, на фоне которой поврежденная кожа грубеет и темнеет – это хронический дерматоз, не случайно именуемый синдромом поджаренной кожи. Он возникает в результате продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной интенсивности», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что восстановление кожи займет несколько недель.

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