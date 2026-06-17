Эксперты обсудят, как формируется образ женщины-руководителя в ритейле

24 июня в рамках форума «Неделя российского ритейла - 2026» состоится заседание комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров на тему: «Формирование образа женщины-руководителя в ритейле через личный бренд».

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

По данным ВЦИОМ, большинство россиян — в том числе сами женщины — по-прежнему связывают образ лидера с мужчиной. При этом ритейл — одна из немногих отраслей, где женщины составляют большинство сотрудников и значительную часть топ-команд.

Разрыв между реальным вкладом и публичной видимостью обходится бизнесу дорого: в условиях кадрового дефицита личный бренд руководителя напрямую влияет на репутацию работодателя, скорость найма и привлечение талантов. При этом большинство руководителей еще не используют этот инструмент осознанно.

В ходе дискуссии эксперты и участники обсудят, как общество воспринимает женщину-руководителя в ритейле; что выигрывает бизнес, когда руководитель становится публичным; как публичность топ-менеджера влияет на репутацию работодателя и привлечение талантов; а также как интегрировать публичность руководителей в системную работу с репутацией работодателя.

Модератором выступит Любовь Маляревская, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа», сопредседатель Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров.

В числе спикеров:

Иван Грузинов, руководитель практики «Бизнес + территории присутствия» Аналитического центра ВЦИОМ;

Венера Ельчина, заместитель генерального директора Лемана ПРО;

Анастасия Родина, HR-директор «М.Видео-Эльдорадо»;

Валерия Джаниева, директор по персоналу и организационному развитию Х5 Import.

Для участия необходима регистрация на сайте форума. Дата проведения — 24 июн 2026 года, сбор гостей — с 11:30, само пройдет с 12 до 13:30 по МСК. Место проведения: город Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Конгресс-центр ЦМТ, зал «Байкал».